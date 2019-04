In Terza categoria vincono sia la Don Bosco Mussomeli 0-2 con la Sicilianamente Montedoro ma l’Atletico Caterinese ha battuto 2-4 fuori casa il Marco Pantani e, pur avendo un punto in meno in classifica rispetto ai manfredonici, domenica prossima la Don Bosco riposerà per cui, in teoria, potrebbe superarla in classifica al primo posto. Per il resto, vittoria 2-0 del Bompietro con l’Atletico Villalba con reti di Lo Mauro e Lupo, mentre la Buterese ha espugnato il campo dell’Acor San Cataldo 1-4 con reti di Donzella, Caltavituro, Puci e Zappietro. In classifica, Don Bosco Mussomeli in testa con 34 punti ma una gara in più rispetto all’Atletico Caterinese che di punti ne ha 33, seguono il Bompietro a 27, Nuova Petiliana (che ha riposato) a 25, Buterese a 21, Atletico Villalba con 18, Marco Pantani con 13, Acor con 12 e Sicilianamente Montedoro con 6 punti.