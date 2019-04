GELA – Nella biblioteca del Liceo classico di Gela gli ‘atleti’ di greco antico, provenienti da vari licei italiani, si sono sfidati questa mattina a suon di versi di Eschilo. E’ tratto dalla tragedia “I Persiani” il testo poetico che gli studenti in gara sono stati chiamati a tradurre nell’ambito della nona edizione di Ago’n, organizzata dal Liceo classico Eschilo, in collaborazione con Eni. I 33 versi della tragedia contengono il racconto del messo alla regina Atossa, madre del persiano Serse sconfitto a Salamina dai Greci nel 480 a.C, una battaglia cui lo stesso tragediografo partecipo’. Un racconto dettagliato e spietato della disfatta dell’armata persiana. Un’immagine poetica forte scelta dalla commissione presieduta dalla professoressa Giuseppina Basta Donzelli dell’universita’ di Catania partendo dalla riflessione sulla funzione della poesia in un mondo moderno dominato dalla velocita’. Le immagini potenti della poesia fanno riflettere e sono salvezza per l’uomo. Nella scuola diretta da Gioacchino Pellitteri il programma di Ago’n prosegue per l’intera settimana. Giovedì alle 20,30, in aula magna, spettacolo a cura degli alunni dell’Eschilo. Venerdi’ alle 18 la presidente del comitato di Ago’n terra’ una conferenza sul tema “Elena euripidea tra le Troiane e l’Elena”, anticipando cosi’ il tema delle tragedie greche che si rappresentano quest’anno a Siracusa. Sabato 13, a partire dalle 9,30, al teatro Eschilo, la cerimonia di premiazione dei vincitori.