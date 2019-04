SAN CATALDO. Una giornata dedicata alla cultura dell’ambiente come momento didattico e formativo. E’ quanto ha proposto la visita guidata che gli alunni della 3^ A dell’Istituto Professionale Agrario “Rosario Livatino”, di cui è dirigente scolastica la prof.ssa Giuseppina Terranova, hanno fatto nel Centro Didattico “Le Roverelle” a Caltanissetta. Gli alunni sono stati accompagnati dalla docente Maria Carmela Matraxia. Nel corso dell’evento, i partecipanti si sono avvalsi del prezioso supporto dell’Ispettore Riccardo Lupo del Corpo Forestale e della collaborazione del prof. Clemente Favata, assistente alla comunicazione sensibile alle problematiche dell’inclusione dei soggetti diversamente abili. Nel centro “Roverelle”, che si propone come prezioso avamposto di educazione e formazione ambientale dipendente dal Dipartimento regionale Azienda Foreste demaniali, gli alunni sono stati coinvolti a 360 gradi in un clima proficuo e di condivisione. Il centro infatti ha lo scopo di coinvolgere i giovani sui temi relativi la tutela della natura e la promozione della cultura ambientale e della biodiversità. La visita ha avuto lo scopo di far acquisire agli studenti il rispetto per l’ambiente anche sull’onda dei recenti movimenti giovanili internazionali nei quali si afferma con forza l’esigenza di salvare l’ambiente e la sua biodiversità. Nel corso della visita, il dott. Lupo ha guidato gli alunni del Professionale agrario sancataldese in un percorso sensoriale con lo scopo di fargli riconoscere alcune piante aromatiche. Molto partecipata anche la visita dei due stagni artificiali nei quali è stato possibile ammirarne la fauna. Al termine gli alunni hanno preso visione di diapositive aventi lo scopo di fargli prendere coscienza delle problematiche ambientali in un clima proficuo e propositivo che li ha visto protagonisti di una giornata dedicata all’ambiente.