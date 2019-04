SAN CATALDO. Domani giovedì 11 aprile, alle 19, si terrà l’incontro mensile del gruppo di lettura “Incontriamoci in biblioteca”. La novità sta nella nuova location, prevista presso la società Cesare Battisti, in corso Vittorio Emanuele n.40, a San Cataldo. Infatti, il presidente della stessa, Luigi Nocera, ha messo a disposizione del gruppo gli spazi della società. Gli ospiti di domani saranno, quasi per onorare la Cesare Battisti , saranno gli iscritti: Saro Sollami e Enzo Vullo. Il primo è un artigiano canestraio, esperto nell’intreccio del vimine, con il quale realizza tutta una serie di oggetti, non solo canestri. Il secondo è quello che si definisce un “ cantante di strada “ che con il solo uso della voce e della chitarra proporrà pezzi storici della cultura popolare, da Murolo a Calì, da Calatayud ai Rio, dl meridione d’Italia al meridione del mondo. Come al solito interverranno numerosi lettori di poesie e racconti, mentre sarà recensito “ Il signore delle mosche “ di William Golding. La serata avrà una dedica e questo mese tocca alle api. L’incontro è guidato dalla poetessa Maria Concetta Naro e dallo scrittore Gianfranco Cammarata.