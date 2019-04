PALERMO – Ha avuto luogo nei giorni scorsi a Palermo all’interno della Caserma Ciro Scianna sede del 4° Reggimento genio guastatori la cerimonia di rinnovazione del drappo, ormai logoro, della Bandiera di guerra del 4° Reggimento genio guastatori. Alla presenza di numerose autorità civili e militari tra cui il Comandante della Brigata Meccanizzata Aosta Generale di Brigata Bruno Pisciotta, il Comandante del Comando Genio Generale di Brigata Francesco Bindi, gli ex Comandanti di Reggimento e di Battaglione oltre alla sentita partecipazione di numerosi Genieri in congedo, altresì presente il Gonfalone del Comune di Palermo, decorato di Medaglia d’Oro al Valore Militare, il Medagliere dell’Istituto del Nastro Azzurro ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i rappresentanti dell’Associazione nazionale genieri e trasmettitori d’Italia (ANGET) e dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI).

E’ stato il Comandante del 4° Reggimento genio guastatori Colonnello Antonio Sottile, in una fase particolarmente emozionante della cerimonia, a sfilare la freccia con le decorazioni ed inserirla nel nuovo drappo della Bandiera di Guerra del 4° Reggimento genio guastatori.

La Bandiera di guerra è il simbolo del Reparto, delle sue tradizioni, della sua storia e del ricordo dei suoi caduti: è difesa da ogni militare fino all’estremo sacrificio ed è decorata con una medaglia d’Argento al Valore Militare (1947), una medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito (2003) e due medaglie di Bronzo al Valore dell’Esercito (1977 – 1982).

Il proprio personale in modo tenace, efficace ed infaticabile è stato sempre in prima linea nelle numerose calamità naturali, nella bonifica di migliaia di ordigni esplosivi, nelle operazioni sia in territorio nazionale in concorso con le Forze di Polizia (“Vespri Siciliani”, “Domino” e l’attuale “Strade Sicure”) che all’estero in tutti i teatri operativi oltre confine.