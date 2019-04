TRAPANI – Fiumi di cocaina a Marsala ed eroina in aliscafo a Favignana. Operazione antidroga della polizia di Stato a Marsala: 4 arresti e altri dieci indagati. E’ l’esito delle indagini del commissariato di Marsala e della Squadra mobile di Trapani che hanno eseguito la misura della custodia in carcere per i fratelli Vincenzo e Alessio Sparla, di 36 e 34 anni, e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Nicolo’ Titone, 49 anni, e Ignazio Mannone, 29 anni. Le indagini sono iniziate nel febbraio del 2017, quando la Sezione Investigativa del commissariato di Marsala aveva sorpreso i fratelli Sparla presso nell’abitazione di piazza Carmine trasformata in centrale di spaccio. I due sono ritenuti i principali fornitori di cocaina sulla piazza di Marsala. Attraverso una fitta rete di fiancheggiatori e di pusher, rifornivano anche Favignana, dove potevano contare sulla collaborazione di Mannone, il quale, attraverso gli aliscafi in partenza da Marsala, trasportava eroina sull’isola. Tra i fornitori di Mannone anche Titone, con precedenti specifici. Trovata in casa di Vincenzo Sparla una pistola Beretta calibro 7.65, completa di munizionamento, nascosta nella camera da letto e detenuta illegalmente.