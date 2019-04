L’associazione Onde donneinmovimento, come ogni anno, intende celebrare le due date simboliche del 25 aprile e del primo maggio con iniziative volte al recupero della memoria collettiva delle donne che hanno avuto un ruolo significativo nella costruzione della nostra Repubblica, rivolte in particolare a studenti e studentesse.

Quest’anno ragazze e ragazzi delle classi terze della Scuola Media “Rosso di S.Secondo”, guidato dalla Dirigente Bernardina Ginevra, hanno compiuto un percorso didattico di Cittadinanza attiva dal titolo ”Sulle vie della parità: le Madri della Repubblica”, che sarà presentato martedì 16 alle ore 16 alla Scuola Media “Rosso di S.Secondo” come da locandina allegata. Le ragazze e i ragazzi, guidati dalle loro insegnanti di Lettere, hanno anche partecipato al Concorso indetto da Toponomastica femminile sulle Madri Costituenti aggiudicandosi la vittoria con le loro interviste impossibili, gli scambi epistolari e le pagine di diario incentrate sui principi democratici della nostra Costituzione.

Inoltre Onde donneinmovimento, ha curato l’allestimento della mostra curata dall’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile sulle 21 Madri Costituenti presso il liceo Scientifico A.Volta, che potrà essere utilizzata da studenti e studentesse per il percorso di Cittadinanza e Costituzione e che il Dirigente Vito Parisi ha consentito di aprire al pubblico. La mostra sarà visitabile fino al 17 maggio, negli orari di apertura della scuola, dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 13 e nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17,30.