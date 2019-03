SAN CATALDO. Importante dono alla comunità di Pizzo Carano Sant’Anna da parte di una coppia di coniugi (nella foto). A renderlo noto è stato il presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna Vincenzo Siracusa: <Questa mattina – ha spiegato – ho incontrato i coniugi Palermo, per ringraziarli di persona del dono che hanno fatto alla comunità di Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo. La famiglia Palermo, ha voluto donare al quartiere una effige della Divina Misericordia che hanno portato a Piazza Armerina lo scorso Settembre in occasione della Visita del Santo Padre>. Nella circostanza il presidente del comitato di quartiere ha espresso gratitudine per il dono fatto al Quartiere che potrà vantarsi di avere un’altra opera artistica che darà certamente risalto alla città. La tela sarà custodita nella chiesa di Sant’Anna.