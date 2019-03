SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha annunciato che, a seguito del forte vento, sta emanando una ordinanza di chiusura dell’asilo di Corso Unità Italia. Tale decisione è dovuta alla presenza di un albero inclinato dalla forza del vento che risulta potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità. In queste ore il forte vento sta provocando non pochi disagi in Città ma anche nel territorio circostante.