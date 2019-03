CALTANISSETTA – Sarà ufficialmente presentato sabato alla città come il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle di Caltanissetta Roberto Gambino. L’appuntamento è in programma sabato 30 marzo al centro polivalente Michele Abbate alle ore 17.00.

L’incontro, vuole essere un’opportunità per far conoscere chi ha “scelto” Caltanissetta e si sente pronto ad assumersi la responsabilità di amministrare la città.

“In queste ultime settimane – spiega Gambino – ho avuto l’opportunità di conoscere e farmi conoscere dagli operatori sociali ed economici. Ho tratto molti spunti interessanti per elaborare, in sinergia con gli altri attivisti, il programma elettorale che a breve presenteremo alla città.

Adesso voglio presentarmi a tutti i cittadini e mostrare loro le mie idee e opinioni”.

Roberto Gambino, architetto e dipendente comunale, dal 1990 ha scelto di vivere a Caltanissetta e, presso l’ufficio tecnico locale, si occupa principalmente di Pianificazione Territoriale.

“Ho iniziato a collaborare con i rappresentanti politici 5 anni fa ma durante questo arco di tempo non mi sono fermato. Ho contribuito al coordinamento urbanistico per l’istituzione del “Parco Terre degli Elimi” in provincia di Trapani e partecipato alla redazione di importanti Disegni di Legge relativi al governo del territorio. Tra questi voglio ricordare la legge sui Centri Storici, il recepimento del testo unico per l’edilizia e la norma per la certezza dei pagamenti. Ho collaborato con la Deputazione nazionale per le tematiche legate al raddoppio della SS 640, al viadotto San Giuliano e alla A19”.

Un’esperienza di qualità che ha spinto il meetup del Movimento a sceglierlo come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative.

Roberto Gambino ha le idee molto chiare e un obiettivo concreto e attuabile: “Voglio contribuire al cambiamento della città e, soprattutto, voglio che i nostri concittadini si riapproprino, con fierezza, della loro identità”.