Centro Commerciale “Le Vigne” preso d’assalto dai fan de Il Volo per il firma copie dell’album “Musica”. Per il trio che ha conquistato le platee internazionali, si tratta di un ritorno: già nel 2015, reduci dalla vittoria di Sanremo, erano stati nella struttura per una giornata memorabile. Logistica inappuntabile, organizzazione impeccabile a “Le Vigne”, Castrofilippo (AG), come d’altronde sempre si verifica nel centro che è all’avanguardia negli appuntamenti con i più grandi artisti nazionali ed internazionali, oltre alla consueta offerta di qualità degli esercizi commerciali.

Ad accogliere Il Volo lo staffa direttivo al gran completo: il direttore senior Calogero Sanfilippo (deus ex machina dell’organizzazione), il direttore junior Nicola De Iuliis e l’addetta alla direzione Maria Pia Braccieri (nel video l’intervista).