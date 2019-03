CALTANISSETTA . Orgoglio Nisseno … avanti tutta. Il movimento dopo il moderato e costruttivo dibattito, che si è svolto stamani (sabato 9 marzo), in seno all’assemblea dei candidati della lista,ha deciso all’unanimità di proporre la candidatura di Salvatore Licata a Sindaco della Città di Caltanissetta.

Orgoglio Nisseno sottolinea che “tale decisione è scaturita da uno spirito di gruppo che anima coloro che hanno voglia di proporre un candidato sindaco che possa rappresentare la sintesi di un progetto che vede coinvolti giovani e meno giovani che vogliono spendersi, tutti assieme, per il cambiamento reale in seno alla Città di Caltanissetta“.