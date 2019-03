CALTANISSETTA – “Maria tra l’altra gente” è uno spettacolo che prende spunto dall’esigenza di raccogliere le più belle Ave Maria di tutti i tempi nelle quali Maria, indiscussa protagonista, viene raccontata.

Tra le esecuzioni di maggior pregio spiccano quelle classiche come l’Ave Maria di Charles Gounod, quelle di Franz Schubert e di Francesco Caccini, in alternanza con quelle più moderne di Fabrizio De André, Riccardo Cocciante, Beyoncè, Lara Fabian ed Astor Piazzolla.

In questo immaginario filo di perle si avvicendano l’Ave Maria polacca, l’Ave Maria fadista in portoghese, quella brasiliana, dedicata al simbolo della religiosità brasiliana Nossa Senhora Aparecida ed un piccolo cammeo inedito in siciliano, scritto da Ernesto Cerrito e Toti Bruno.

Donatella D’Anna ed Elisa Scalzo daranno voce alle stupende melodie dei brani, rigorosamente eseguiti dal vivo da una formazione composta da Eugenio Cardillo al pianoforte, Ernesto Cerrito alla batteria, Mario Ferrara alla chitarra, Massimiliano Amico al contrabasso, Laura Gallo al violino, Silvia Cortese al violino, Iris Amico alla viola, Francesca Bongiovanni al violoncello. Valentina Botta sarà la voce recitante che tra curiosità, aneddoti, didascalie e particolari inediti anticiperà le esecuzioni.

L’appuntamento è sabato 30 marzo, alle ore 20, presso il teatro Margherita di Caltanissetta.

Lo spettacolo, inserito diversi anni fa nel circuito dei “Teatri di Pietra”, è stato già rappresentato innumerevoli volte nei più suggestivi siti monumentali siciliani, e viene riproposto per la prima volta in una originale veste teatrale musicale.