CALTANISSETTA – La Real Maestranza al gran completo ha festeggiato il capitano nel giorno del “sabatino”. Una tradizione vecchissima che segna la prima uscita pubblica del capitano, espresso a turno ogni anno dai vari ceti artigianali. Quest’anno toccherà al fabbro Giovanni Cimino, settantenne con una militanza di un cinquantennio nella Maestranza.

“È andato tutto a meraviglia” ha dichiarato Cimino che in questi giorni sprizza felicità da tutti i pori per essere arrivato al vertice della manifestazione più antica di Caltanissetta. “Fare il capitano – ha aggiunto – capita un volta nella vita di un artigiano e per questo stiamo dando il massimo per la riuscita degli eventi pasquali”.

Il «sabatino» vive in due fasi. La prima alla chiesa Provvidenza scelta non a caso, la seconda in Cattedrale. Alla Provvidenza dove l’unico punto di riferimento per i residenti è rimasta la parrocchia c’è stato un intenso momento di preghiera guidato da padre Salvatore Lovetere. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)