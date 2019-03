CALTANISSETTA – “La Caltanissetta-Agrigento e’ per noi una delle grandi opere utili e necessarie per il territorio. Ci lavora non solo la Cmc ma anche moltissime imprese del territorio che devono essere pagate”. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Un primo obiettivo, “era sbloccare il cantiere fermo dal settembre 2018, ce l’abbiamo fatta, stiamo facendo lavorare le imprese del territorio e non ci accontentiamo. Il braccio operativo di Anas si surroga al contraente generale per pagate i nuovi lavori ma vogliamo che sia pagato anche il pregresso”. Ora, annuncia, lui e il premier Giuseppe Conte portano “a casa un dossier fatto anche delle richieste del territorio e lo inseriamo nel Tavolo al Mise con il Mit e Regione, che oggi non ho visto… per cercare una soluzione percorribile perche’ nessun lavoratore perda il posto”.