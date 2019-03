BRUXELLES – Fatto Nisseno in formato Europeo per trasferta a Bruxelles. Occasione propizia, condivisa insieme ad altri stimati giornalisti siciliani, per conoscere il funzionamento del Parlamento europeo e la comunicazione dell’Ente. Piacevole l’incontro con il nostro direttore Marco Benanti che conosce a fondo le metodologie comunicative del Parlamento Europeo per la corposa esperienza maturata a Bruxelles.

