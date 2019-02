VILLALBA – Con una lettera inoltrata al presidente del Consiglio, al sindaco e ai Consiglieri Comunali, Salvatore Leone si è dimesso dalla carica di consigliere comunale. Lo ha fatto con una lunga nota. Così, infatti, ha scritto: “Con questa lettera intendo comunicarvi le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Spero, gentile Presidente, mi voglia concedere anzitutto di esprimere il mio sentito ringraziamento ai cittadini che, votandomi, mi hanno dimostrato la loro fiducia. Mi consola la ferma e radicata certezza che la “MIA VILLALBA” sia guidata con mano ferma, sicura e competente dal Sindaco Alessandro PLUMERI. A Lui, alla Giunta, ai Dirigenti e a tutti i lavoratori del Comune, vadano i miei più sentiti ringraziamenti. Al Presidente del Consiglio, in particolare, vada un affettuoso grazie per il clima che ha saputo instaurare in ogni seduta consiliare, per la capacità dimostrata nel condurre le non sempre facili procedure che regolano il funzionamento del Consiglio, per la disponibilità verso i consiglieri e i cittadini e per l’impegno con cui attende ai suoi compiti istituzionali. La prego inoltre, possibilmente e gentilmente di dare lettura della presente al prossimo Consiglio Comunale. Un saluto cordiale e un ringraziamento sincero lo rivolgo a tutti i miei colleghi Consiglieri Comunali che nell’inevitabile dialettica politica, operano sempre per il bene della collettività. Le asprezze del dibattito non hanno quasi mai intaccato i rapporti personali, né quelli istituzionali. Sono fiero e orgoglioso di aver condiviso l’onore di essere stato consigliere comunale di Villalba. Siatene fieri ed orgogliosi quanto e più di me, non curatevi delle bassezze, delle insinuazioni e degli attacchi pretestuosi. Mi dispiace solo una cosa, non era mia intenzione fare alcuna polemica, però, parlando di bassezze, non mi sarei mai aspettato quella di poco conto del Consigliere Ferreri. Il quale, il 30 gennaio 2019, come ben sapete, con il solito sarcasmo che lo contraddistingue, dicendo di non aveva più notizie del Consigliere Leone, ha presentato una richiesta nei miei confronti di decadenza dal Consiglio Comunale, per assenze ingiustificate. Tuttavia vorrei dire al caro consigliere Ferreri, che l’atto da lui presentato in gergo politico a livello personale si può definire “AZIONE IGNOBILE”, perché cercare di “eliminare”, con insinuazioni e comportamenti di poco conto, dalla scena politica, un eletto dal popolo, credo, non abbia precedenti nella storia politica villalbese. Premesso che in tutte le sedute consiliari sia corretto essere sempre presenti e in caso di assenza sia giusto presentare una giustificazione veritiera, lo scrivente, vuole precisare che nei tre anni di mandato elettorale, è stato, quasi sempre presente in tutte le sedute consiliari. Le assenze ingiustificate risalgono al mese luglio 2018, data in cui ho ricevuto un’offerta di lavoro in Liguria. Solo negli ultimi SETTE MESI non ho potuto ottemperare a presentare giustificazioni, per il semplice fatto che trovandomi fuori sede per lavoro, i miei genitori, ai quali veniva notificata la convocazione delle varie sedute consiliari, dimenticavano di comunicarmelo, inoltre data la poca esperienza politica, visto che si trattava, per me, del primo mandato elettorale, non mi adoperavo in tal senso. Le inadempienze, sono da ricondurre a problemi di comunicazione e alla mia buona fede. Di tutto ciò chiedo scusa a tutti i cittadini, al Presidente del Consiglio ed ai componenti del Consiglio Comunale. Il Consigliere Ferreri, prima di intraprendere questa iniziativa personale nei miei confronti, poteva benissimo comunicarmela di persona, gli avrei fatto risparmiare tempo, perché lo avrei informato che era nel mio intento, presentare dimissioni per motivi di lavoro, doveva solo darmi il tempo di rientrare a Villalba, visto che mi trovavo in Liguria. Voglio sottolineare che i colleghi Consiglieri di maggioranza, appartenenti alla lista AMARE VILLALBA, non hanno avuto e non hanno niente a che fare con questa ignobile azione, verso i quali, incluso il Ferreri, il sottoscritto si è comportato rispettosamente, correttamente e con molta educazione e sono certo che ciò è avvenuto a loro insaputa. Il mio carattere riservato, mi ha sempre tenuto alla larga, da qualsiasi diatriba politica, e non mi sarei mai aspettato che un collega consigliere, si prodigasse a fare questa azione di bassissimo livello, azione che non avrei mai fatto io, poichè penso che la vera politica sia ben altro… Preciso che il motivo che mi ha portato a presentare le mie dimissioni da Consigliere Comunale, non è subordinato alla richiesta di decadenza presentata dal Consigliere Ferreri, perché questa delicata decisione è stata presa, dopo che, per mia fortuna, solo nel mese di GENNAIO 2019, ho firmato il tanto sospirato contratto a tempo indeterminato, che mi terrà per motivi di lavoro, lontano dalla mia Villalba. Dette dimissioni, non le ho presentate nei mesi addietro solo per il semplice fatto, che non avendo un contratto a tempo indeterminato, non ero sicuro di restare fuori sede per un lungo periodo. Chiusa questa spiacevole parentesi, vorrei dirvi che sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per circa tre anni e mezzo e di essermi impegnato, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. Il lavoro è la ragione per cui , con grande senso di responsabilità e rispetto nei confronti della collettività, io abbia fatto si, che ritenessi doveroso, rinunciare al mio ruolo istituzionale, nella consapevolezza di non poter più garantire un’adeguata presenza sul territorio a supporto delle progettualità e degli obiettivi che si intende ancora concretizzare nella rimanente parte del mandato elettorale. Sono certo che chi mi sostituirà, sarà assolutamente all’altezza del compito che gli spetta. Concludo ribadendo la mia stima e fiducia nei confronti del Sindaco ALESSANDRO PLUMERI, che in questi anni ha sempre dimostrato, con il suo lavoro, l’affetto che prova per la nostra amata Villalba. Vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro. Con stima profonda. Villalba,4.02.2019″.