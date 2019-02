MUSSOMELI – E’ previsto per domani mattina, 8 febbraio 2019 alle ore 10, all’interno del Palazzo Sgadari, in Via Minneci, il tavolo di confronto sulle problematiche della viabilità del Vallone, a cui sono stati invitati dal sindaco Giuseppe Catania, a nome degli altri sindaci, l’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Marco Falcone, il commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta Rosalba Panvini, i deputati regionali Giancarlo Cancelleri, Nunzio Di Paola, Michele Mancuso, Giuseppe Arancio, i deputati nazionali Alessandro Pagano, Dedalo Pignatone, Azzurra Cancelleri, Daniela Cardinale, Giusy Bartolozzi ed il senatore Pietro Lorefice, nonchè i sindaci e i presidenti del consiglio del Vallone ; incontro a cui parteciperà il Comitato Viabilità Negata del Vallone. E’ questo l’ordine del giorno: 1) situazione della viabilità delle aree del vallone;2) risorse esistenti e stato della progettazione; 3) Azioni concrete per l’individuazione di soluzione a breve, medio e lungo termine.