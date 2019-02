MUSSOMELI – Rinviato a data da destinarsi l’incontro pomeridiano delle 15,30 a Palazzo Sgadari. Così la comunicazione del sindaco Catania agli altri sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali: ” Facendo seguito alle segnalazioni simultanee pervenuteci da parte della deputazione Nazionale e Regionale sull’impossibilità di essere presente al Tavolo di confronto previsto per oggi alle ore 16,30, anche a causa dell’impegno della Deputazione Regionale di partecipare ai lavori di aula, che hanno all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio Regionale, il Tavolo di confronto, previsto per oggi pomeriggio, viene annullato e sarà aggiornato a successiva data che verrà preventivamente e per tempo comunicata.”

I