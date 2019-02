ROMA – “Dopo essere stato sconfitto dalla Storia, l’On. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, è stato sconfitto anche dalla Matematica e dalla Statistica, due scienze esatte che dimostrano come lo staff del Ministro Marco Bussetti sia meno esteso e meno costoso rispetto a quello dei suoi predecessori di Sinistra”.

E’ quanto dichiara l’On. Alessandro Pagano Vice Presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati.

“Dai dati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, lo staff del Ministro Marco Bussetti costa ai contribuenti italiani molto meno di quanto costò quello dei precedenti Ministri, espressione di maggioranza della Sinistra, Giannini e Fedeli. Non solo, fonti Miur ufficiali confermano che il Ministro Bussetti non ha mai effettuato spese di rappresentanza, che ha rifiutato la carta di credito a lui spettante per pagare tali spese e che le tredici collaborazioni esterne citate dall’On. Fratoianni sono largamente inferiori, per numero complessivo e costi, rispetto alla dotazione organica ed economico-finanziaria spettante al MIUR secondo le norme vigenti. Insomma il segretario di Sinistra Italiana ha perso una grande occasione per tacere”.

Così conclude l’On. Alessandro Pagano.