SAN CATALDO. La pastorale giovanile cittadina di San Cataldo ha organizzato per il prossimo 4 marzo una festa di carnevale. La festa è aperta a tutti i giovani della città ed in particolar modo ai gruppi giovanili parrocchiali. La partecipazione è gratuita per tutti, verranno offerte bibite e dolci del periodo carnevalesco. L’inizio della festa è fissato per le ore 19 presso il salone del collegio di Maria (accanto la Madrice). I partecipanti potranno partecipare sia vestiti in maschera sia abiti civili sì, ma la partecipazione in maschera è consigliata. Chi vuole potrà anche portare qualche dolce da condividere. Alle ore 21 è previsto che, chi vorrà restare, potrà ordinare la pizza.