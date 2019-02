Il Liceo artistico di Caltanissetta “Rosario Assunto”, plesso accorpato al Liceo artistico di Enna, ha premiato, il 31 gennaio scorso, i giovani vincitori del concorso grafico dal titolo “Pace e solidarietà: i colori della vita”, a cui hanno partecipato gli istituti comprensivi del nisseno. Il concorso, riservato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, mira a far riflettere sul concetto di Pace come principio indissolubile di democrazia attiva, raggiungibile solo attraverso le relazioni, condivisioni e accettazioni dell’altro nel rispetto reciproco dei diritti umani. Questi concetti sono stati espressi graficamente con varie tecniche dai circa 100 giovani artisti che hanno aderito all’iniziativa. L’istituto comprensivo statale Vallelunga Villalba Marianopoli, da sempre incoraggiato dalla Dirigente scolastica Graziella Parello e con la guida del prof. Raimondo Piazza, non si è sottratto alla competizione. L’esito conclusivo ha visto l’attribuzione del terzo premio a Fabiana Colletti, della classe terza del plesso “Garibaldi” di Villalba, che ha vinto anche un premio in denaro di 100 euro. L’alunna ha realizzato un elaborato ad acquerelli che raffigura un albero il cui sostegno è legato alla stretta solidale di due mani diverse che costituiscono il tronco dell’albero stesso. La cerimonia di premiazione, alla presenza della Dirigente Graziella Bonomo, si è svolta il 25 gennaio scorso presso la Sala Conferenze del Liceo artistico “R. Assunto” di Caltanissetta alla presenza degli alunni, dei genitori e dei docenti.