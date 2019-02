MUSSOMELI – A firma dei consiglieri comunali Giuanni Gerari e Salvatore Cardinale è stata inoltrata al sindaco la richiesta di variazione intitolazione Via della Vittoria. Questo il testo: “PremessaQuest’anno ricorre il 65° anniversario dei tragici fatti dell’acqua accaduti il 17/02/1954, quando una pacifica manifestazione popolare di dissenso al caro acqua si risolse tragicamente con la perdita della vita per tre donne e un ragazzo. Tale episodio ha indubbiamente lasciato un segno indelebile nella nostra comunità che ancora oggi ricorda quei fatti e tiene viva la memoria di quelle povere vittime. Per tale motivo recentemente è stata approvata una mozione, votata all’unanimità dai consiglieri comunali presenti in aula, rivolta a ottenere l’istituzione della “Giornata della memoria delle vittime dei fatti dell’acqua”. Infine, poichè l’odonomastica di una città rappresenta la storia e la memoria collettiva di una comunità, di conseguenza, assegnare il nome a uno spazio urbano in ricordo degli accadimenti del 1954 e nello specifico, cambiare il nome alla via che fu scenario del tragico evento, rappresenterebbe un’importante riflessione pubblica carica di significato per continuare a coltivare e mantenere la traccia nelle coscienze delle nuove generazioni. Per quanto scritto sopra i sottoscritti consiglieri comunali Salvatore Cardinale e Geraci Gianni chiedono con la presente la variazione di intitolazione dell’attuale Via della Vittoria con la nuova denominazione Via Vittime dei Fatti dell’acqua”.