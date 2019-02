MUSSOMELI – Saranno il 3 e 5 marzo i due giorni per i momenti di spensieratezza e di allegria per un sano divertimento. Questo il programma. DOMENICA 3 MARZO – Alle ore 17 Raduno in Piazza Umberto I°; Alle ore 19 Sfilata carri, maschere e gruppi per le vie del paese; Alle ore 21 Arrivo in Piazza Umberto – Musica Live e animazione con Skatematti Dj Daniele Tulumello. MARTEDI’ 5 MARZO – Alle ore 17 Raduno in Piazza Umberto I°: Alle ore 19,30 Sfilata carri, maschere e gruppo per le vie del paese; Alle ore 21 Arrivo in Piazza Umberto I° – Musica Live – e animazione con “Sensazioni sonore” Dj Daniele Tulumello. A promuovere l’iniziativa l’Amministrazione comunale con l’assessorato diretto da Seby Lo Conte, coordinato dalla Pro Loco, di cui è presidente Zina Falzone. Evento con il preliminare allestimento di carri che ha tenuto impegnati, per alcune settimane, giovani e meno giovani per la loro realizzazione. Parteciperanno i carri della Parrocchia di Sant’Enrico con “I ragazzi delle Vanelle”, la banda del Carnevale con Carro SpongeBob, Pro Loco Mussomeli con carro Minnie e Topolino, il Gruppo di Ballo della Asd Incorporart di Silvia Guasto.