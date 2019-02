A novembre 2017 era stato l’unico malato di tumore a correre la maratona di New York, per la seconda volta, migliorando il suo tempo dell’anno precedente. Non si era arreso neanche a quella diagnosi, che sembrava implacabile. Ha guadagnato sei anni di vita, ma Leonardo Cenci, 46 anni, di Perugia, alla fine se ne è andato.

Il cancro gli era stato diagnosticato nel 2012, gli avevano dato quattro mesi di vita ma lui, maratoneta, non si era arreso. «Non se ne parla neanche, ho troppi sogni, troppe cose da fare» aveva detto. Non si era arreso mai, neanche alla chemioterapia, neanche quando il suo fisico era allo stremo. A novembre aveva corso la maratona di New York. «Corri Leo in cielo, corri e ricordaci che dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e nella forza dell’amore» si legge nel post di Avanti Tutta Onlus (la sua associazione) che ha annunciato la morte di Leonardo.