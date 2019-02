MARIANOPOLI – Grande soddisfazione da parte del Sindaco Salvatore Noto e dell’Amministrazione Comunale di Marianopoli, per il protocollo di intesa firmato con l’UPLMO di Caltanissetta, per la riapertura dello sportello del centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento) presso il palazzo Municipale di Marianopoli sito in via G. Pascoli 2. L’ufficio sarà aperto il primo ed il terzo giovedì di ogni mese dalle 09.30 alle 12.30.

Da quando il recapito ha chiuso l’utenza che utilizzava i servizi del centro per l’impiego, si doveva recare a San Cataldo oppure a Caltanissetta, con aggravio di spese e tempo a carico dei cittadini. Con questa intesa riusciamo a riportare la centralità dei servizi del CPI nel territorio. L’Amministrazione ringrazia la sensibilità avuta dal dirigente responsabile dell’ufficio Provinciale Dottore Carmelo Rizza, che, capita l’esigenza che i Cittadini di Marianopoli avevano, si è subito attivato per riprendere il servizio nel nostro Comune.