Ieri la Squadra Mobile di Caltanissetta, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto Bellomo Loretta, trentaseienne, residente a Santa Caterina Villarmosa, poiché colta nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish. La donna, nel pomeriggio, è stata fermata in Via Ruggero Settimo a bordo di un’Alfa Romeo 159, unitamente a un uomo, nel corso di un controllo eseguito dai poliziotti della sezione antidroga. I due occupanti del mezzo hanno subito manifestato segni di insofferenza alle domande degli agenti e, poco prima di essere fermati, hanno pure tentato di sottrarsi al controllo. Condotti in questura sono stati entrambi sottoposti a perquisizione personale e dell’autovettura. Di seguito all’atto di polizia giudiziaria, addosso alla donna, occultati nel reggiseno, sono stati trovati e sequestrati due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi. Nel corso della successiva perquisizione eseguita presso il domicilio di Santa Caterina gli agenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione. L’arrestata, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno è stata condotta presso il carcere di Agrigento a disposizione dell’A.G.