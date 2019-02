CALTANISSETTA – Anche la Lega Salvini Premier di Caltanissetta scenderà in Piazza a sostegno del Ministro dell’Interno e Segretario Nazionale, Matteo Salvini. Appuntamento per domenica 3 Febbraio, dalle ore 10:30 alle 13:00, al gazebo collocato in Piazza Garibaldi.

Alla manifestazione, denominata #SalviniNonMollare la Lega evidenzia: “Sarà possibile firmare a favore del Leader della Lega, ingiustamente coinvolto in un processo che alcuni magistrati vorrebbero intentare contro Matteo Salvini per il solo fatto di aver voluto difendere i confini italiani da uno sbarco quotidiano di immigrati“.