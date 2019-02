CATANIA – Arresti domiciliari, in un appartamento diverso da quello in cui viveva con la famiglia, per un uomo di 64 anni indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Il provvedimento del Gip e’ stato eseguito da carabinieri della compagnia di Acireale: le indagini sono state avviate dopo che la donna si e’ recata in ospedale per farsi medicare le ferite che le aveva procurato il marito colpendola con un oggetto di ferro in testa e mordendola a una mano. La vittima non aveva denunciato l’uomo per la presenza in casa di tre figli, uno dei quali disabile.