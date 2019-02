GELA – Tre automezzi sono stati distrutti, la scorsa notte, a Gela, in un incendio doloso divampato in via Pasteur, nel quartiere “Margi”, alla periferia nord della citta’. Secondo i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, l’obiettivo dei malviventi sarebbe stato il furgone “Iveco Daily” di un agricoltore 45enne. Il rogo poi si e’ esteso alle automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze: una “Fiat 600” e una “Lancia Ypsilon”. Indaga la polizia.