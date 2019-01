In Terza categoria inarrestabile la marcia vincente della Don Bosco Mussomeli che ha travolto 5-1 la Buterese con doppietta di Mangiapane, e gol di Palumbo, Belfiore e Cardillo. I manfredonici continuano a mantenere la testa della classifica nel girone unico di campionato con 19 punti. A seguire c’è sempre un mai domo Atletico Santa Caterina. la squadra di Paolo Di Francisca è passata 0-1 sul campo della Sicilianamente Montedoro grazie alla prodezza di Di Martino confermandosi seconda in classifica con 15 punti e una partita in meno rispetto alla Don Bosco Mussomeli. Vince anche la Vis Bompietro 4-1 sulla Nuova Petiliana. I madoniti hanno avuto la meglio alla distanza piegando la resistenza dei deliani che avevano pareggiato sul finire del primo tempo con La Magra. ha riposato l’Atletico Villalba. In classifica 19 punti per la Don Bosco Mussomeli, 15 per l’Atletico Santa Caterina, 14 per la Vis Bompietro, 7 per la Marco Pantani Villarosa, 6 per Nuova Petiliana, Buterese e Acr San Cataldo, 3 per Sicilianamente Montedoro e Atletico Villalba.