In vista dell’incontro di Coppa Davis India-Italia, in programma l’1 e 2 febbraio sull’erba di Calcutta, e valido quale turno di qualificazione alla Fase Finale della competizione, il capitano Corrado Barazzutti ha convocato anche Marco Cecchinato, attuale numero 18 al mondo.

Una convocazione più che meritata per il tennista palermitano, che ha iniziato il 2019 con la semifinale sul cemento di Doha, dopo un 2018 indimenticabile, con la semifinale a Parigi e i due titoli atp a Umago e Budapest.

Insieme a Cecchinato, sono stati convocati anche Matteo Berrettini, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano e Simone Bolelli. (Fonte federtennis.it)