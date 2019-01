SERRADIFALCO. E’ di un furto e due andati a vuoto il bilancio di tre distinti episodi che si sono verificati all’interno di un complesso residenziale che si trova in via Sandro Pertini alla periferia del paese. Qui i ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, sono riusciti a penetrare all’interno di un appartamento arrampicandosi da una grondaia nella parte retrostante dell’immobile. Una volta entrati hanno rubato oro e preziosi. Negli altri due casi, invece, i ladri avrebbero tentato di penetrare nei due appartamenti, ma il suono dell’allarme li avrebbe fatti desistere mettendoli in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto ogni indizio utile per risalire all’identità degli autori di quanto accaduto. Una decina di giorni prima, sempre a Serradifalco, ignoti sono penetrati con la forza nella casa di un’anziana ottantenne che vive sola vicino Piazza San Francesco colpendola al volto e rubandole poche centinaia di euro.