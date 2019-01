SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale, nel corso dell’ultima seduta, dopo aver avanzato richiesta di proroga del servizio di tesoreria per tutto il 2019, ha anche chiesto l’anticipazione di tesoreria all’Unicredit che è il tesoriere comunale. In tal modo ha disposto l’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il funzionamento di spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile. Considerato che, per legge, l’indebitamento per anticipazione di Tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell’entrata, l’amministrazione comunale ha chiesto una anticipazione di cassa pari a 910.458,66 euro sulla base dei tre dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate pari a 3.641.834,65 euro. C’è da dire che tale anticipazione di cassa sarà utilizzata su specifica richiesta che potrà essere avanzata da parte del servizio di ragioneria del Comune. Lo stesso ufficio di ragioneria comunale provvederà poi anche all’eventuale calcolo degli interessi per quelle somme che dovessero essere anticipate da parte dell’Istituto bancario dell’Unicredit che, al momento, gestisce il servizio di tesoreria. Al riguardo, c’è da dire che dopo le proroghe del servizio di tesoreria sino al 30 giugno e sino al 31 dicembre di quest’anno, l’amministrazione comunale, il mese scorso, ha manifestato l’interesse al rinnovo del contratto di tesoreria. Il tesoriere ha richiesto al comune la documentazione necessaria per la concessione dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019.