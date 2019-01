In Seconda categoria, il girone F ha visto l’Acquaviva perdere 3-0 al cospetto del Sant’Anna Enna in una giornata nella quale ha perso anche l’Accademia Mazzarinese 1-2 in casa contro l’Alessandria della Rocca. Un generoso Marianopoli ha invece imposto il pari 0-0 alla capolista Atletico Favara. Un match molto combattuto quello dei manchesi contro la compagine agrigentina che non è riuscita a perforare la difesa di casa. Vittoria esterna per il Riesi 2002 (nella foto) sul campo del Muxar. A decidere il match con un gran gol per i riesini è stato Gliozzo. Infine, pari tra Sommatinese e Casa Amica Brothers 1-1 con rete di Amdouni. In classifica Atletico Favara primo con 26 punti, Sant’Anna Enna seconda con 23 punti, Alessandria della Rocca a quota 22, Acquaviva con 17 punti, Sommatinese e Riesi con 16, Gorgonia 11, Muxar 10, Accademia Mazzarinese 9, Casa Amica 5 e Marianopoli 4.