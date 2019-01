SANTA CATERINA VILLARMOSA -Come ogni anno, per le festività natalizie, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, in ossequio al progetto “Briciole di Salute” ha donato al Banco Alimentare caterinese n. 140 litri di latte.

Ad effettuare la donazione il Cavaliere di Merito con Placca, Michele Tramontana (referente provinciale) ed il Cavaliere Giovanni D’Agostino. Il progetto “Briciole di Salute”, è attivo da anni in quasi tutte le Diocesi siciliane. Mensilmente, vengono distribuiti beni di prima necessità in particolare per i bambini da 0 a 3 anni. A Santa Caterina Villarmosa, il Banco Alimentare, è gestito dal Cappellano Costantiniano Don Antonino La Paglia che, insieme ai volontari, cerca di alleviare mensilmente le difficoltà delle famiglie bisognose, purtroppo – vista la situazione economica contingente – in continuo aumento. L’ Ordine Costantiniano, ramo Napoli, negli anni ha portato avanti diversi progetti in tutto il mondo come la costruzione di chiese, acquedotti e ospedali. Tra le opere più importanti, la costruzione di un ospedale ad Hoima in Uganda. Dal 2011 l’Ordine Costantiniano con il Gran Maestro S.A.S. Carlo di Borbone delle Due Sicilie e il Gran Priore il Cardinale Signor Renato Raffaele Martino – attuale protidiacono della Santa Sede – detiene anche lo Status Consultivo Sociale presso l ‘ONU.”