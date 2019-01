SAN CATALDO. Per la gara di serie D di domenica 13 gennaio tra la Sancataldese e il Bari in programma nello stadio Valentino Mazzola con inizio alle ore 14,30 il sindaco ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici.E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette a tali divieti, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. Tale divieto è stato disposto per ragioni di sicurezza pubblica al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica, sulla base delle indicazione impartite per motivi di ordine e sicurezza pubblica dal Questore di Caltanissetta. In questo modo si vogliono prevenire situazioni di potenziale criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità. Il divieto è per i titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all’esterno dello stadio “ V. Mazzola “, nel raggio di 500 metri, nonché al gestore del punto di ristoro sito all’interno dello stadio, durante lo svolgimento della partita di calcio tra “Sancataldese Calcio –Bari“ per la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa (dalle ore 12,30 alle ore 17,30). L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; in caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell’attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.