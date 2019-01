SAN CATALDO. Potenziamento dell’ambulatorio di Cardiologia alla casa di cura Regina Pacis di San Cataldo. È infatti finalmente operativo il sistema di ecografia cardiovascolare di alta qualità per una soluzione completa per l’analisi cardiaca strutturale, dotandoci della nuova versione del suo Aplio i900 di Canon. Queste nuove funzionalità, come è stato spiegato, consentono ai cardiologi della clinica di vedere di più con un’eccellente chiarezza e definizione delle immagini per diagnosi rapide e affidabili, con notevole sicurezza diagnostica per un’ampia gamma di esigenze di imaging cardiovascolare. La visualizzazione avanzata 2D e 4D resa disponibile su questo nuovo sistema consente ai cardiologi di condurre esami complessi di imaging cardiaco, pur continuando a utilizzare uno strumento economico, meno invasivo e più sicuro rispetto ad altre modalità di imaging tradizionali. Per informazioni e prenotazioni è possibile andare su www.casadicurareginapacis.com