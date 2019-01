SAN CATALDO. C’è grande attesa per la storica sfida di calcio del campionato di serie D tra la Sancataldese ed il Bari. In Città, ma anche nel circondario, così come nell’agrigentino, non si parla d’altro. la società Sancataldese ha reso noto che sono già andati esauriti i primi 800 biglietti messi in vendita per i tifosi della Sancataldese. Sono state inoltre rifornite nuovamente tutte le prevendite con l’attivazione di 2 nuovi point a Canicattì (massiccia la richiesta da tutto l’agrigentino).

Anche il centro Sicilia sta rispondendo alla grande all’appello lanciato dalla Società verde amaranto. Attivi altri 4 Ticket Point con le prevendite dei biglietti del big match Sancataldese-Bari. A Caltanissetta al Bar Mirabò di via Filippo Turati e al Meet Cafè di viale Luigi Monaco, e a Canicattì presso Vending H 24 di Via della Vittoria e bar La valle di via Cattaneo. Sono inoltre attive le prevendite per i tifosi del Bari. La trasferta dei tifosi pugliesi è dunque consentita. Sono 400 i ticket che saranno messi a disposizione per i supporters baresi.In ogni caso, per la gara di domenica si prevede il pubblico delle grandi occasioni nel contesto di una gara destinata, al di la di come finirà in campo, a restare negli annali del calcio sancataldese.