Il 3 febbraio inaugurazione a Melilli del calendario ACI Sport delle gare regionali. Dai test collettivi importanti indicazioni

CASTELVETRANO – Si sono appena spente le luci della festa di premiazione dei campionati 2018, svoltasi a Enna il 6 gennaio scorso, che i piloti del Karting siciliano sono già tornati in pista a Melilli (SR) per i test collettivi del 20 gennaio, che hanno aperto ufficialmente la stagione 2019.

Sarà proprio sulla Pista del Sole nell’ entroterra siracusano, che il 3 Febbraio prenderà il via il campionato regionale Sicilia ACI karting 9° zona, la serie promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia ed organizzata da Karting Sicilia con il coordinamento di Gaspare Anastasi. Dodici le gare in programma, con l’ aggiunta rispetto al 2018 delle prove di Villarosa (EN) dove si correrà il 2 giugno e Vittoria(RG), in calendario per l’8 Settembre.

La provincia più rappresentata sarà quella di Trapani, con le consuete prove sui circuiti di Kinisia il 5 maggio e Triscina, con ben tre appuntamenti. Dopo le gare del 14 Aprile e 21 Luglio, sul circuito a due passi dalle rovine di Selinunte il 24 Novembre si svolgeranno le finali del campionato, in cui verrà attribuito doppio punteggio. Confermate anche le prove di Minoa (AG)del 24 febbraio e del 27 Ottobre ed altro doppio appuntamento ad Ispica (RG) del 17 Marzo e 29 settembre.

Un dato statistico da però indicazioni particolare. Nella passata stagione, infatti, ben quattro vincitori di categoria a Melilli, dove si tornerà a correre il 27 giugno, hanno poi primeggiato in campionato: Dany Montalto nella 60 Entry level, Gabriele Duello nella kz3 Under, Marcello Maragliano nella kz3 Over e Salvatore Russo nella Kz2. Secondi a Melilli , ma primi in campionato sono stati Stefano D’ Angelo nella 60 Mini e Salvatore Nania nella k3z Junior.

Iniziare il campionato bene è dunque stato elemento fondamentale e vincente nella scorsa stagione, ma il regolamento che prevede 3 scarti di punteggi sul totale, offre la possibilità di recuperare in caso di gap e rimontare nella classifica della serie.

Le gare ad esclusione del secondo appuntamento di Ispica e delle finali di Triscina avranno valore anche per il trofeo interprovinciale, che vedrà la Sicilia divisa in due gironi occidentale e Orientale.