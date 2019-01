Nel girone A del campionato di Promozione bella vittoria in rimonta per il Vallelunga di Angelo Vedda che, nell’ambito della 17^ giornata, ha battuto 2-1 la Gattopardo. Allo svantaggio iniziale da parte degli agrigentini, i vallelunghesi hanno replicato dapprima pareggiando il conto con Calà e poi realizzando la rete del sorpasso nella ripresa con Maglio. In questo modo, il Vallelunga ha conquistato un successo che gli ha permesso di portarsi a quota 24 in classifica al nono posto.

PROMOZIONE GIRONE A – 17^ Giornata

Casteltermini – Balestrate 3-2

Don Bosco Partinico – Monreale 1-1

Kamarat – Don Carlo Misilmeri 1-4

Libertas 2010 – Salemi 1930 0-1

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Olimpica Akragas 3-0 giocata sabato

Vallelunga – Football Club Gattopardo 2-1

Villabate – Albatros Fair Play 1-1

Vis Borgo Nuovo – Cinque Torri Trapani 2-4 giocata sabato

Classifica

Salemi 1930 41

Oratorio S. Ciro e Giorgio 39

Don Carlo Misilmeri 38

Monreale 33

Casteltermini 32

Olimpica Akragas 29^

Cinque Torri Trapani 28

Albatros Fair Play 27

Vallelunga 24

Balestrate 21

Don Bosco Partinico 19

Villabate 15^

Football Club Gattopardo 14

Libertas 2010 13

Kamarat 12

Vis Borgo Nuovo 3

^Un punto di penalizzazione