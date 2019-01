In Prima categoria prima vittoria stagionale per il Cusn (nella foto) che ha battuto 2-1 il Branciforti al Palmintelli. Le reti nissene sono state segnate da Satta e Foderà, mentre Di Pasqua ha accorciato le distanze per gli ennesi. Con la vittoria ottenuta, la squadra di Otello Ribellino è salita a quota 7 in classifica. Perde invece 5-4 la Nissa di Fabrizio Ponticello sul campo dell’Agira. Gara rocambolesca, quella in terra ennese, con la Nissa due volte in vantaggio con Touray e due volte ripresa dagli avversari che si sono poi portati sul 4-2 prima di subire la reazione della Nissa con le reti di Bojang e Penalva. Poi, quando sembrava che il pari fosse ormai al sicuro, ecco arrivare il gol beffa nel recupero da parte dell’Agira. La Nissa è ora in zona play out. Sconfitta esterna anche per la Master Pro che ha perso 3-2 con l’Atletico Aragona. A Raffadali non sono bastate la rete di Lunetta del momentaneo 0-1, e quella di Meli per evitare ai sancataldesi la sconfitta. La Master Pro è ora seconda con 30 punti a pari merito con l’Empedoclina che ha una gara in meno e a sei punti di distanza dalla capolista Armerina. Nel girone B, infine, sconfitta casalinga per il Real Suttano che, contro il Valledolmo contro cui aveva vinto all’andata, ha perso 0-2 acuendo la propria crisi in classifica dal momento che i resuttanesi sono ultimi in classifica con 7 punti.