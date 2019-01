In Prima categoria nel girone G perde la Nissa Fc 2-0 a Leonforte contro la Branciforti. Una brutta sconfitta esterna per la squadra di Fabrizio Ponticello ora coinvolta in piena lotta per non retrocedere. La Nissa non è riuscita a venire a capo di un match che i padroni di casa sono riusciti a portare in porto grazie ad una determinazione e ad un maggior cinismo sotto porta. Lo stesso che è mancato agli attaccanti nisseni. ha invece pareggiato 2-2 oggi pomeriggio al Palmintelli l’altra squadra nissena del Cusn. Avversario la Leonfortese (nella foto). I nisseni sono andati sotto due volte, ma in entrambe le occasioni sono riusciti a rimontare grazie alle reti di una vecchia conoscenza delle aree di rigore come Gigi Melfa che ha evitato alla squadra di Otello Ribellino la sconfitta. In ogni caso, nel girone di andata che s’è concluso oggi, il Cusn non ha mai vinto, pareggiando solo tre volte. Pari esterno 0-0 infine per la Master Pro sul campo del Villarosa. Una trasferta che si annunciava ostica e che tale s’è rivelata per la squadra di Aldo Cammarata che ha comunque centrato l’undicesimo risultato utile di fila in campionato mantenendo la testa della classifica con l’Armerina ma con una gara in più rispetto agli ennesi. Infine, nel girone B brutta sconfitta esterna per il Real Suttano che ha perso 0-3 contro il Futura Brolo. I resuttanesi restano ultimi con 7 punti in classifica nel girone.