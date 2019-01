L’IPSIA “GALILEO GALILEI” di Caltanissetta apre le porte alla Città in occasione delle giornate di OPEN DAY nella sede di via Fra Giarratana 1.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Loredana Schillaci, il corpo docente, il personale ATA e gli studenti hanno il piacere di invitare genitori e alunni, che frequentano l’ultima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, per illustrare loro l’OFFERTA FORMATIVA per l’anno scolastico 2019/2020 e per far conoscere i numerosi laboratori di cui è dotata la scuola.

L’IPSIA “GALILEO GALILEI” con i suoi indirizzi:

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA articolato in ELETTRICO, ELETTRONICO e MECCANICO

ODONTOTECNICO

OTTICO

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

offre una scelta unica nel panorama delle scuole secondarie del territorio nisseno.

Durante gli OPEN DAYS è data l’opportunità di essere informati, in maniera dettagliata, sull’offerta formativa, con le sue attività curriculari e extracurriculari, sull’organizzazione scolastica, sugli sbocchi occupazionali che i diversi indirizzi offrono.

I visitatori sono guidati alla scoperta dei laboratori, vedere gli studenti impegnati direttamente nelle attività laboratoriali e conoscere le strategie inclusive che garantiscono il successo formativo a TUTTI gli alunni che frequentano l’Istituto.

In occasione delle giornate di OPEN DAY è possibile iscriversi direttamente a scuola con l’assistenza dei docenti e del personale ATA.

Coloro che non possono partecipare agli OPEN DAY hanno la possibilità, comunque, di visitare la scuola e di effettuare le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00.

OPEN DAY AL “GALILEO GALILEI” per una scelta vincente.

Domenica 20 gennaio dalle 9,00 alle 12,30,

Sabato 26 gennaio dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,30

e Mercoledì 30 gennaio dalle 15,00 alle 18,30