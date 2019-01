MUSSOMELI – Impegno e perseveranza hanno animato, come sempre, gli aderenti delle Associazioni ViVi e We lobe show. E i risultati e le soddisfazioni arrivano. Così in una nota dell’associazione: “Grande soddisfazione per la riuscita della serata di beneficienza che ha visto impegnata l’Associazione ViVi, insieme all’Associazione We love show, con la rappresentazione del musical “La Bella e la Bestia”, in Palestra Comunale il 19 gennaio scorso. La partecipazione è stata notevole, così come il contributo che le persone hanno voluto donare, con la loro presenza, per la realizzazione dei futuri progetti che l’Associazione ViVi ha in programma di concretizzare. Uno spettacolo apprezzato sia per la bravura di coloro che, con enorme impegno e spirito di sacrificio, lo hanno portato in scena, sia per lo scopo nobile che lo ha animato, ovvero la beneficienza. Il pensiero costantemente rivolto ai più deboli, a coloro che tra tutti sono bisognosi di un caldo sorriso, a quanti, seppur in mezzo a mille difficoltà, hanno la voglia di sorridere ancora…questo ha animato la serata, e anima da sempre l’Associazione. E poi i bambini, i veri protagonisti dello spettacolo, numerosissimi e partecipi, i quali hanno vissuto una serata all’insegna delle emozioni e del divertimento. Una manifestazione organizzata con il cuore e che puntava dritto al cuore, sollecitandolo ad andare oltre le apparenze. Una manifestazione che ancora una volta, coinvolgendo grandi e piccini, ha voluto dare testimonianza del motto che da sempre la anima: “ViVi, sorridere si può”.