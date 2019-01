MUSSOMELI – Il servizio meteorologico lo aveva previsto ed anche annunziato che sarebbe arrivata la neve: e così le amministrazioni locali sono rimasti in allerta per intervenire all’occorrenza. La temperatura bassa di questi giorni davano la conferma del suo imminente arrivo e così, già nelle prime ore di ieri mattina, erano comparsi leggeri strati di neve, che poi è caduta nell’arco della giornata, alternandosi anche un gelido sole. Temperatura bassa nel pomeriggio, e la neve si è fatta più presente in serata, mentre trattori spandi sale hanno provveduto a spargerlo lungo le arterie principali delle strade di accesso alle strutture sensibili Ospedale, elisoccorso, Caserma e strade principali. E’ bene sottolineare la massima prudenza che gli automobilisti, in queste circostanze,debbono usare nella guida durante durante il viaggio.