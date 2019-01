MUSSOMELI – Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta pubblica urgente su determinazione del Presidente dott. Gero Valenza, per Sabato 26 Gennaio 2019 alle ore 10,00 presso i locali del Palazzo Municipale (Aula consiliare “Francesca Sorce”), per trattare i seguenti argomenti: Scelta scrutatori; Esame estremi necessità ed urgenza; Approvazione verbali sedute precedenti; Mozione istituzione della giornata in ricordo delle vittime dei tragici fatti dell’acqua; Adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia.