Bella prestazione da parte dei ragazzi del Minibasket AIRAM che a Piazzarmerina presso il Palaferraro hanno disputato la seconda partita del campionato esordienti vincendo contro i pari età del Basket Grottacalda .

La squadra cara al Prof. Galiano Emilio dopo aver vinto la prima di campionato contro la Canguro Gela, ha bissato il successo contro l ‘ASD Grottacalda Piazzarmerina ed adesso comanda la classifica del campionato Provinciale Esordienti Caltanissetta – Enna.

La partita di Piazzarmerina sebbene si sia conclusa con 17 punti di vantaggio per i nisseni , è stata molto combattuta ed i ragazzi di coach Galiano hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per portare a casa la vittoria. Purtroppo i numerosi errori commessi da sotto canestro ed una difesa a volte troppo superficiale ,hanno limitato la prestazione rendendo più complicata una gara che i nisseni avrebbero potuto dominare serenamente. A fine gara il tabellone segnava 37 a 20 per i nisseni , un punteggio basso che dimostra i numerosi errori commessi da ambedue le squadre sia da sotto canestro che dalla media distanza.

Nella terza giornata di campionato la compagine nissena sarà impegnata in una difficile trasferta a Gela contro l’ASD Studentesca, sicuramente sarà una gara molto impegnativa ha sottolineato coach Galiano, che si aspetta una prestazione di carattere dai suoi ragazzi,” stiamo crescendo sia dal punto di vista del gioco che come gruppo, credo che i due aspetti siano imprescindibili, il nostro è un buon gruppo che ha bisogno di lavorare tantissimo in palestra per poter riuscire ad esprimere in campo tutte le sue buone potenzialità”.