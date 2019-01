Il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, ieri ha incontrato i vertici comunali e provinciali di Diventerà Bellissima, nell’ordine: Salvatore Battaglia, responsabile comunale di Diventerà Bellissima, Vincenzo D’asaro, già sindaco di Mazzarino e coordinatore locale di Forza Italia e Giovanna Candura, ex assessore regionale all’industria.

“L’incontro – dichiara Mancuso – è stato utile a delineare una strategia futura per le prossime elezioni amministrative; incontro che sarà completato con gli altri partiti e movimenti civici della città, dal quale si comincerà a delineare il prossimo candidato sindaco, nonché la squadra che andrà compatta alle prossime elezioni amministrative, in cui di certo, Forza Italia avrà un ruolo strategico”.