L’azienda palermitana, che vanta alle sue spalle una storia lunga oltre 60 anni nel campo dell’assistenza tecnica e che da quasi un ventennio è centro assistenza regionale Samsung, il 29 novembre 2018 ha aperto a Caltanissetta, in Viale Trieste 260/262, il nuovo Samsung Customer Service.

Qui i clienti Samsung potranno usufruire di un vasta gamma di servizi, come la riparazione veloce dello smartphone, la riparazione su prenotazione, la consulenza gratuita e l’acquisto di accessori originali per smartphone, tablet e prodotti wearable.

Le competenze tecniche, l’approvvigionamento continuo di ricambi e l’accurata organizzazione della logistica, consentono di garantire tempi di lavorazione brevissimi, che nella maggior parte dei casi si mantengono entro 1 ora.

Tale rapidità, ad esempio, permette così ad un cliente Samsung di aver riparato il display rotto del proprio smartphone con una breve attesa all’interno dei confortevoli locali dove sarà possibile utilizzare il Wi-Fi gratuito o nell’arco di tempo necessario per una breve visita ad uno dei tanti negozi della zona o per un caffè al bar.

Il laboratorio è fornito con apparecchiature all’avanguardia ed i tecnici altamente specializzati, si avvalgono esclusivamente di ricambi e accessori originali forniti direttamente dalla casa madre, ciò permette di eseguire qualsiasi tipo di riparazione su smartphone o tablet con la massima precisione e la garanzia del totale ripristino della funzionalità.

Ciò assicura, oltre alla rapidità, un’elevata affidabilità rispetto alla riparazione effettuata e la promessa ai propri clienti di ritirare il proprio dispositivo come appena acquistato, senza alcuna compromissione della garanzia fornita dalla casa madre e con tutte le certificazioni previste.

L’ubicazione del nuovo Samsung Customer Service, risulta essere particolarmente favorevole, così da renderlo facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi della rete pubblica, il centro è ubicato in una nuova e prestigiosa area di Caltanissetta, facilmente raggiungibile anche dai Clienti provenienti dalla provincia e dalle zone limitrofe.

Il nuovo Samsung Customer Service di Caltanissetta, situato nel cuore della Sicilia, mira a divenire il punto di riferimento per i clienti Samsung della zona, che necessitano di assistenza o consulenza rispetto ai prodotti del noto brand coreano, rispondendo alle loro esigenze e offrendo un supporto costante e continuo sinora disponibile solo in altre città.

Questa recente apertura, fa parte di un percorso di espansione che Elettronica Cicala, con sede a Palermo in via Alaimo da Lentini 16, ha intrapreso nell’ottobre del 2017 con l’apertura del nuovo centro assistenza autorizzato a Trapani e successivamente a gennaio 2018 con l’apertura del Huawei Customer Service Center di Catania, in via Papale 59.

Maggiori informazioni le trovate sul sito www.elettronicacicala.it.